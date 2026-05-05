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El motivo por el que la hija de Verónica Forqué escribe sus memorias: "Siento como si mi madre lo hubiera dispuesto todo"

María Iborra, la hija de Verónica Forqué, ha decidido escribir sus memorias cuatro años después del suicidio de su madre. Un relato muy detallado en el que se habla abiertamente de su trágica muerte y cuya publicación tiene un motivo muy personal.

Verónica Forqué

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Verónica Forqué, una de las actrices más famosas de nuestro país, se quitaba la vida hace cuatro años a raíz de sus problemas de salud mental. Una trágica muerte que impactó a sus seguidores y, en especial, a su entorno cercano.

Su hija, María Iborra, ha decidido escribir las memorias póstumas de Verónica Forqué, en las que habla sin tapujos sobre su suicidio y algunos detalles muy íntimos de su vida. Un relato que, para muchos, ha resultado demasiado explícito.

Sin embargo, en la propia biografía de Verónica, María Iborra aclara el motivo por el que ha decidido emprender este nuevo proyecto. Según cuenta, a su madre le ofrecieron en varias ocasiones escribir sus memorias, pero ella decidió no hacerlo. "Yo, en cambio, he aceptado la oferta", afirma Iborra en el libro, "es algo que sé que tengo que hacer, aunque yo no lo haya planificado".

La hija de Forqué confiesa que el relato es el producto de una especie de señal de su madre. "Siento como si mi madre lo hubiera dispuesto todo para que lo haga", termina escribiendo María Iborra.

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