Haizea se quema los ojos al explotarle un huevo duro: "Se me quemó la córnea y el párpado"

Meter los huevos para cocerlos en el microondas es un truco que muchos utilizan, pero que puede ser muy peligroso. Es precisamente lo que le ocurrió a Haizea, a quien le explotó en la cara y le generó graves quemaduras en la córnea.

Todo ocurrió cuando, al comenzar a pelar un huevo duro, se dio cuenta de que no estaba del todo cocido. Su madre sugirió meterlo en el microondas y, cuando fueron a comprobar si estaba hecho por dentro con una cuchara, el huevo explotó.

"Cerré los ojos, pero me quedó cáscara y huevo en el ojo", afirma, "se me quemó la córnea y el párpado". La explosión le produjo quemaduras graves en ambas córneas, obligando a Haizea a llevar un parche y provocándole fuertes dolores.

Hoy, Haizea advierte de los peligros que puede conllevar cocinar un huevo en el microondas si no se toman las medidas necesarias. ¡Nunca lo abras si está caliente! ¡Dale al play para ver su historia al completo!