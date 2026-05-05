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A usted, ¿qué le preocupa?

Sonsoles Ónega pregunta en las calles qué es lo que más preocupa a las personas mayores: "¿Quién cuidará de mí?"

Nuestra presentadora se lanza a las calles de nuevo para descubrir las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Una de las más importantes: la soledad y el futuro de las personas mayores que están solas.

Sonsoles Ónega

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Vuelve la sección de Sonsoles Ónega en la que nuestra presentadora se lanza a las calles, micro en mano, con una pregunta clara: "A usted, ¿qué le preocupa?". Esta vez, Sonsoles se ha encontrado con gente que, además de los precios o la guerra, sufre por el futuro de las personas mayores.

"¿Quién cuidará de mí?", ha respondido una de las mujeres a Sonsoles. Como ella, millones de personas mayores sufren por el futuro, ya que se encuentran solas y sin un apoyo que pueda asegurarles unos buenos cuidados en caso de que los necesiten.

Muchas de las personas a las que ha preguntado Sonsoles asumen que no serán sus hijos los que terminen cuidándoles, sino que terminarán yendo a residencias o contratando cuidadores. Una preocupación que va en aumento en nuestro país y que se ve incrementada por la soledad no deseada, que afecta a millones de personas.

A día de hoy, casi el 60% de los mayores de 65 años creen que los hijos ahora cuidan peor de sus padres que antes. ¿Han cambiado realmente los modelos de familia? ¡Descubre lo que dicen en las calles!

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