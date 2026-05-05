El posado más difícil que hizo Ruphert con tres divas enfrentadas: "Bauticé ese reportaje como el más cabrón de mi historia"

Ruphert fallecía en febrero de 2025, dejando al mundo del corazón huérfano. El peluquero, que fue uno de los peluqueros de estrellas más famosos de nuestro país, guardaba grandes secretos de todas sus clientas.

En Y ahora Sonsoles hemos avanzado en exclusiva fragmentos de sus memorias, donde la autora, su amiga íntima María José Lorenzo, habla sin pelos en la lengua de la faceta más desconocida de Ruphert. Uno de los momentos que más llaman la atención es el que el bautizó como "el reportaje más cabrón de su historia".

Se trataba de un posado entre tres aristócratas enfrentadas: la duquesa de Alba, Naty Abascal y Aline, la condesa de Romanones. "Estaban peleadas las tres", afirmaba Ruphert, "se me antojaba que iba a ser una pelea tremenda de egos y no me equivoqué".

El peluquero cobró un millón de pesetas por aquella portada, en la que cada una intentaba ponerse por encima de las otras: "Protestaban por todo con un comportamiento infantil que hacía muy difícil dirigirlas, cada una quería ser la más guapa e importante".

Por suerte, Ruphert confesaba que el calvario valió la pena por la notoriedad que alcanzó aquella portada. Un reportaje que ya es parte de la historia del corazón. ¡Dale al play para verlo al completo!