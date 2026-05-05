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Entrevista

Luis Fonsi, sobre su llegada a La Voz Kids: “Los niños tienen una tranquilidad y una valentía increíbles”

El artista vive su primera experiencia en el programa con emoción, cercanía y muchas ganas de dejarse sorprender por el talento de los más pequeños.

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

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“Estoy honrado de estar sentado en esa silla que tanto amo”, asegura Luis Fonsi en esta entrevista, antes de verle como coach en la nueva temporada de La Voz Kids.

El puertorriqueño afronta esta nueva etapa con una conexión muy especial hacia los talents. “Soy un niño, me identifico mucho con los kids”, confiesa, destacando la pureza con la que viven cada actuación.

Luis Fonsi

El coach reconoce que las Audiciones a ciegas se viven con intensidad: “Esa pureza de ver a niños muy jovencitos, con esa tranquilidad, esa valentía… es brutal”. Sin embargo, también hay momentos difíciles: “Especialmente cuando te toca decir que no”, añade.

A la hora de elegir, Fonsi apuesta por dejarse llevar, aunque con una estrategia clara: “Me gusta que las cosas fluyan, pero tengo que ser un poco más agresivo”. Para él, todo se resume en encontrar “la voz perfecta en el momento perfecto”.

El artista también bromea sobre su superpoder ideal: “Un botón que desaparezca a los coaches y los teletransporte a otro país muy lejano y que solo se quede el team Fonsi”. Aunque fuera del programa lo tiene claro: “Nunca quiero dejar de trabajar ni de viajar, pero siempre quiero estar cerca de los míos”, confiesa, mostrando su lado más personal.

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