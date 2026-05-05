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Alarmas estridentes, ¿sinónimo de ansiedad?: los tips de Boticaria García para un buen despertar

Un mal uso del despertador puede condicionarnos el resto del día. Por eso, Boticaria García nos da algunos trucos para usarlo correctamente y despertarnos mejor.

Boticaria García

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Algo tan cotidiano como el despertador puede tener efectos negativos para nuestra salud. Según explica Boticaria García, los sonidos bruscos al despertar activan una respuesta de alerta en el cuerpo, elevando hormonas como el cortisol y generando un arranque más estresante de la jornada.

A este impacto se suma la llamada inercia del sueño, un estado en el que la persona está despierta pero con menor capacidad de reacción, memoria y atención. Este estado puede prolongarse durante minutos o incluso horas, especialmente si el descanso ha sido insuficiente o interrumpido en fases profundas, ralentizando el ritmo de vida y la productividad.

Boticaria también pone el foco en hábitos como cambiar los horarios de sueño el fin de semana, lo que provoca el denominado "jet lag social". Este desajuste hace que el cuerpo funcione fuera de ritmo al inicio de la semana, con más cansancio y peor rendimiento, sin necesidad de haber viajado.

Por último, nuestra colaboradora desaconseja el uso repetido del botón de posponer la alarma, ya que fragmenta el sueño y empeora la sensación de descanso. Como alternativa, propone rutinas más regulares y señales naturales como la luz matinal, el movimiento o una buena alimentación e hidratación para facilitar un despertar más gradual. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

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Boticaria García

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