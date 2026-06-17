La inédita celebración de David tras ganar en La Pista: ¡su mejor amago de baile en Pasapalabra!

El duelo central en La Pista siempre tiene algo especial. El pique de los invitados puede ser más o menos divertido, pero el de los concursantes central es épico porque llevan muchos programas a sus espaldas.

En esta ocasión, pese a que se enfrentaban a una canción relativamente nueva, ninguno parecía dar con ella. Entre que el ritmo no les aclaraba nada y que la letra era en inglés a los concursantes no se les ha iluminado la bombilla hasta que Roberto Leal les ha dado el título en español y solo tenían que traducirlo.

Javier no ha conseguido dar en la tecla, pero David no ha perdonado. “Si te digo sí… yo creo que esto se merece un baile”, le ha dicho Roberto incentivándole a mover el esqueleto 50 programas después. ¡Imperdible!

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