El incómodo momento de Jordi Évole por Estopa: “¿Esto no lo podemos quitar?”

Jordi Évole ha pasado un momento de auténtico apuro en Pasapalabra. ¡Hasta ha llegado a sobornar a Roberto Leal! Ha ocurrido en su segundo duelo contra Eva Hache en La Pista. El comunicador se ha visto en una encrucijada tras escuchar el segundo fragmento musical porque ha descubierto que se trata de una canción de Estopa.

“No puedo fallar, es que me la tenéis que chivar”, ha comentado, empezando a ponerse nervioso… ¡porque no sabe qué tema es! “Cuando vuelva a Cornellá, me matan”, ha asegurado. Por eso, ha tratado de ‘negociar’ con el presentador cuando le ha apremiado a dar una respuesta: “50 euros y me lo dices”. A la desesperada, ha dado un título pero ha fallado.

La situación se le ha ido complicando a Évole por momentos. Luchando ya por sólo un segundo, el nuevo fragmento que ha sonado le ha hecho descubrir también la voz de Rozalen. “Es que soy muy amigo de los dos”, ha explicado, en referencia tanto a esta cantante como a Estopa. El colmo es que, de forma inesperada, Eva Hache ha acabado llevándose la victoria.

Évole ha terminado haciendo una desesperada petición al programa: “¿Esto no lo podemos quitar?”. Roberto le ha dado la oportunidad de mandarles un mensaje directo a David y José Muñoz, que son auténticos seguidores de Pasapalabra. ¡No te pierdas este momento al completo en el vídeo!