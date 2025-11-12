Lorena Bernal descubre una inesperada vocación en Pasapalabra: “Es ingeniera informática”

Aunque la prueba que tiene fama de difícil es el ¿Dónde Están?, también hay otra que es muy complicada de resolver si es haciendo pleno. Se trata de Palabras Cruzadas y son muy pocas las veces que una persona, invitada o concursante, ha resuelto un panel de principio a fin. Lorena Bernal se ha sumado a esta lista exclusiva.

Además, la modelo ha descubierto una inesperada vocación. “Es ingeniera informática”, ha bromeado Roberto Leal. Lo cierto es que ella sola ha conseguido los 18 segundos en juego para Manu, que ni ha tenido que intervenir. Al concursante le ha venido muy bien este pleno teniendo en cuenta los pocos segundos repartidos en La Pista. De hecho, sólo Rosa ha sumado, y ha sido in extremis, con una canción de U2.

Lorena se ha encontrado con un panel lleno de términos informáticos. Esta temática parecía complicada, pero la invitada la ha salvado sin fallos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!