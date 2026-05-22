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Mejores momentos | 22 de mayo

De Grease a Mary Poppins, el piscinazo épico de Cristóbal Soria en Pasapalabra: “Esto me va a perseguir”

El tertuliano deportivo se ha quedado sin victoria en La Pista al poner a poner a la famosa niñera a bailar con John Travolta y Olivia Newton-John.

De Grease a Mary Poppins, el piscinazo épico de Cristóbal Soria en Pasapalabra: “Esto me va a perseguir”

De Grease a Mary Poppins, el piscinazo épico de Cristóbal Soria en Pasapalabra: “Esto me va a perseguir”

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Alberto Mendo
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Qué cerca se ha quedado Cristóbal Soria de acertar a la primera en La Pista. Además, se habría llevado el libro de Pasapalabra. Sin embargo, ha perdido su oportunidad por un patinazo entre dos películas que bien merecería un Oscar. Lo que el tertuliano deportivo se lleva de esta visita al concurso es haber creado lo que apunta a baile del verano.

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Roberto Leal alucina con Cristóbal Soria por su baile “muy prohibido” en Pasapalabra

El tercer duelo de la tarde ha puesto a prueba los conocimientos de cine de Cristóbal y Manuela Vellés. Muchos se han dado cuenta de la película en cuanto ha sonado el primer fragmento de ‘We go together’, la canción con la que termina Grease. Parecía que el invitado también la sabía, tarareando con acierto, hasta que ha metido a un personaje inesperado: ¡Mary Poppins!

Con incredulidad ante este giro de los acontecimientos, Roberto Leal no ha podido evitar la risa, quizá imaginando a la famosa niñera bailando rock and roll al lado de John Travolta y Olivia Newton-John. Cristóbal se ha dado cuenta del fallo demasiado tarde, cuando el turno lo tenía Manuela y ha dado el título in extremis. ¡Revive este duelo en el vídeo!

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