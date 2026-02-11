"Pensé que le había matado": Ana Milán desvela las peores travesuras que hizo de pequeña

Ana Milán ha visitado El Hormiguero para derrochar su sentido del humor y su naturalidad. La actriz ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha vuelto a demostrar por qué es una de las personalidades más carismáticas del panorama nacional.

En este momento, Pablo Motos ha decidido sacar el divertidísimo lado oscuro de la invitada haciéndole contar algunas de sus mayores travesuras. Ana ha contado anécdotas como el día en el que se inventó la muerte de una profesora, el día que pensó que había matado a una amiga o cómo destruyó todas las joyas de su madre.

Entre historia e historia, ella misma ha reconocido que su propia madre le dijo en más de una ocasión que no se le ocurría nada bueno y, como no podía ser de otra manera, se ha tenido que enfrentar a las inagotables bromas de Trancas y Barrancas. ¡Increíble!