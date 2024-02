El flamenco de José Mercé llena de embrujo el plató de Pasapalabra

Tras visitar Pasapalabra, José Mercé ya tiene prácticamente hechas las maletas para marcharse a Nueva York. El cantaor participará el próximo día 20 en un homenaje organizado a Paco de Lucía, antes de regresar a España para seguir con su gira presentando su último disco, El Oripandó. Tiene una gran agenda por delante, como le ha comentado a Roberto Leal antes de que Moisés y Óscar jugasen El Rosco.

"Con todos los años que llevo en esto y todavía mi gente me llena los teatros, me quieren y quieren que les cante, pues me siento un ser muy privilegiado", ha asegurado el artista. Entre sus fans se encuentra el propio Roberto, que ha reconocido que es "un pidón" y le ha invitado a cantar en directo. Con el empuje de Cristina Medina y de todo el público, el cantaor se ha arrancado.

El plató se ha llenado del embrujo de su flamenco, demostrando por qué es una de los grandes maestros de su género y una de las mayores estrellas de la música española. ¡No te pierdas la actuación de José Mercé en el vídeo!

Además, al final de este mismo programa hemos visto como Moisés y Óscar han protagonizado otro duelo trepidante más en El Rosco... ¡Que se ha saldado con 23 aciertos para cada uno!

Sin embargo, a Óscar le ha sabido a derrota puesto que aspiraba al bote. "¿Digo algo para llorar?", ironizaba el concursante.