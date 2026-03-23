El festivo homenaje de Adrián Lastra y Llum Barrera a Lina Morgan en Pasapalabra dando ‘Gracias por venir’

Los aciertos de casualidad son, a veces, más dulces que los plenos en La Pista. Además, Llum Barrera ha logrado igualmente una gran victoria de cuatro segundos para Javier, evitando de paso el pleno de triunfos del equipo azul en la prueba musical. La actriz ha terminado arrasando en sus duelos contra Adrián Lastra, tras haberse desmelenado con AC/DC y su ‘Highway to hell’ en el pasado programa.

Tras dos días de rock, ya que en el primer día de su visita les tocó ‘Born in the USA’, esta vez el género que les ha correspondido ha sido completamente diferente. Han viajado al año 1975 y el fragmento les ha dejado totalmente en blanco. Parecía que también el verso de la letra que les ha revelado Roberto Leal, pero tenía truco y el presentador se lo ha enfatizado. De hecho, sintiendo que quizá les estaba ayudando demasiado, también ha querido despistarles cambiando el tono de la frase.

Parecía que los invitados iban a tener que escuchar un poco más de música, pero Llum ha hecho uso de su turno y ha empezado a poner melodía en el verso. “Le estoy metiendo Lina Morgan, así por todo el morro”, ha explicado, antes de llegar al estribillo de ‘Gracias por venir’. Ha acertado y lo ha celebrado junto con Adrián convirtiendo el plató en un gran espectáculo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!