Elena Furiase explica la relación entre Lolita y Kevin Costner: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”

Elena Furiase ha podido terminar esta visita a Pasapalabra ganando en La Pista. De hecho, en su último duelo contra Javier Veiga, le ha tocado una película que parecía predestinada para ella. Efectivamente, ha sido extraño que, pese a contar con una banda sonora superconocida, el actor no haya logrado acertarla. La invitada se ha sorprendido tanto que incluso le ha preguntado a su rival si se había dejado ganar.

En cualquier caso, ya logrado el pleno, Elena ha revelado: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”. La actriz ha explicado esta historia, partiendo de que “es público y notorio” el parecido razonable de su padre, Guillermo Furiase, con Kevin Costner. De hecho, ha contado que su madre, Lolita, tenía una foto del actor en su mesita de noche: “Y mi padre siempre pensó que era él”. Tardó en saber la verdad.

Por detalles como éste, Elena siempre ha relacionado la película con sus padres. “Mi padre fue durante mucho tiempo el representante, el ‘guardaespaldas’, de mi madre”, ha añadido sobre el simbolismo de la historia. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!