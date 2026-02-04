Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de febrero

Elena Furiase explica la relación entre Lolita y Kevin Costner: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”

Como ha comentado Roberto Leal, “estaba escrito” que la actriz tenía que ganar en La Pista con esta película.

La anécdota de Elena Furiase sobre Lolita: “Tenía una foto de Kevin Costner en su mesita y mi padre pensó que era él”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Elena Furiase ha podido terminar esta visita a Pasapalabra ganando en La Pista. De hecho, en su último duelo contra Javier Veiga, le ha tocado una película que parecía predestinada para ella. Efectivamente, ha sido extraño que, pese a contar con una banda sonora superconocida, el actor no haya logrado acertarla. La invitada se ha sorprendido tanto que incluso le ha preguntado a su rival si se había dejado ganar.

En cualquier caso, ya logrado el pleno, Elena ha revelado: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”. La actriz ha explicado esta historia, partiendo de que “es público y notorio” el parecido razonable de su padre, Guillermo Furiase, con Kevin Costner. De hecho, ha contado que su madre, Lolita, tenía una foto del actor en su mesita de noche: “Y mi padre siempre pensó que era él”. Tardó en saber la verdad.

Por detalles como éste, Elena siempre ha relacionado la película con sus padres. “Mi padre fue durante mucho tiempo el representante, el ‘guardaespaldas’, de mi madre”, ha añadido sobre el simbolismo de la historia. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La anécdota de Elena Furiase sobre Lolita: “Tenía una foto de Kevin Costner en su mesita y mi padre pensó que era él”

Elena Furiase explica la relación entre Lolita y Kevin Costner: “El Guardaespaldas es la película de mis padres”

La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

El temporal obliga a romper las fachadas de las casas en Grazalema (Cádiz): "Es la única forma para que no se derrumben"

El temporal obliga a romper las casas en Grazalema (Cádiz): "Es la única forma para que no se derrumben"

Desbordamiento río
Última hora

Críticas tras el desbordamiento del río en Benalúa de las Villas (Granada): "Es vergonzoso, si hubiera habido mantenimiento..."

Hostal Grazalema
Temporal

Los dueños de un hostal en Grazalema (Cádiz) se resisten al desalojo por miedo a los saqueos: "Pueden llevárselo todo"

Desesperación en Grazalema
Última hora

Desesperación ante las inundaciones en Grazalema (Cádiz): "Aquí no ha venido nadie a ayudarnos, ¿dónde está el Ejército?"

El sur de la Península lucha contra el viento y las lluvias que nos ha traído la borrasca Leonardo. Una situación sin precedentes que ha puesto a Andalucía en alerta por peligro extraordinario.

Mariano Barbacid
Entrevista

Mariano Barbacid, el científico que se ha acercado a la cura contra el cáncer de páncreas: "Ya están apareciendo los cinco millones"

Sus hallazgos en ratones han hecho historia, llegando a dar con una cura duradera para el cáncer de páncreas. Un hito en la medicina que para extenderse a humanos necesita un gran desembolso económico.

Desalojada

Desalojada por la virulencia de la borrasca en Cádiz: "Hemos perdido todas nuestras pertenencias"

Grazalema

Vecinos de Grazalema (Cádiz), desbordados ante el temporal: "Ha sido una noche de miedo, no nos lo esperábamos"

Rosa Belmonte, papeles Epstein

Rosa Belmonte, tras la aparición de varios españoles en los papeles de Epstein: "El que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo"

Publicidad