El Rosco | 4 de febrero

¿Remontada o Silla Azul? Presión máxima para Manu tras la gesta de 23 aciertos de Rosa en El Rosco

En uno de los duelos más intensos de esta pareja de concursantes, la coruñesa se ha quedado a dos letras del bote y ha dejado a su rival en la encrucijada.

Alberto Mendo
Los nervios se han hecho notar en este duelo entre Manu y Rosa en El Rosco. Ha sido uno de los más intensos en los 306 que han disputado y el bote de 2.710.000 euros se ha encargado de ponerle aún más pimienta. La sensación de que el momento histórico es inminente ha vuelto a planear sobre el plató. No obstante, ambos se han concentrado en el presente y lo que tocaba, además de jugar, era despedir a los invitados. Fiel a su tradición, el madrileño ha dedicado su poema a Marwán, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González.

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

Manu ha conseguido llegar a El Rosco con una de sus mejores marcas de segundos. Ha empezado con 158 y ha desarrollado una táctica acorde a esa tranquilidad. Lo demuestra su marcador al terminar la primera vuelta: 16 aciertos. Rosa, también prudente e intentado no tropezar, la ha completado con 19 letras en verde, sumando una más en esa misma jugada.

Quedaba la traca final. La coruñesa ha conseguido llegar hasta los 23 aciertos, quedándose a sólo dos del bote. Manu, con 16, se ha enfrentado a la presión de la remontada. ¿Conseguirá salvarse de la Silla Azul? ¡Revívelo!

