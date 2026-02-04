La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

Antena3
El concursante ha reconocido que tiene una espinita clavada relacionada con la música, una anécdota que ha marcado toda la charla en la mesa al comienzo de este programa.

Alberto Mendo
Manu y Marwán han protagonizado una de las mejores anécdotas de este programa de Pasapalabra. Ha ocurrido al comienzo de la tarde, cuando Roberto Leal ha avanzado que el cantante actuaría antes de El Rosco. Acto seguido, el concursante ha hecho una confesión: “Mi sueño frustrado siempre ha sido tocar la guitarra”.

Se ha producido entonces un cruce de guiños. Manu ha asegurado que ver a Marwán “es una maravilla” y el invitado le ha respondido con una broma: “Mi sueño frustrado es ganar 2.710.000 euros”. Roberto les ha propuesto que se intercambien las sillas, aunque habría que ver si el cantante lograría mantener el nivel que el concursante exhibió en el pasado Rosco.

Manu acaricia el bote con 23 aciertos en El Rosco y Rosa se aferra a la heroica

La anécdota ha llevado a que el presentador descubra las aptitudes musicales del resto de la mesa, y se ha llevado una sorpresa con Rosa. La coruñesa ha explicado que su madre quiso apuntarla al conservatorio. Incluso hizo las pruebas. ¿Cómo le salieron? ¡Dale al play!

