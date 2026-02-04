Última hora
Desesperación ante las inundaciones en Grazalema (Cádiz): "Aquí no ha venido nadie a ayudarnos, ¿dónde está el Ejército?"
El sur de la Península lucha contra el viento y las lluvias que nos ha traído la borrasca Leonardo. Una situación sin precedentes que ha puesto a Andalucía en alerta por peligro extraordinario.
La concatenación de borrascas nos dejan con semanas de lluvias, nieve y viento que no cesan. Esta vez, es la borrasca Leonardo la que pone al país en alerta.
El sur peninsular se ha llevado la peor parte y el riesgo de inundaciones han obligado a activar la alerta roja por peligro extraordinario en Grazalema (Cádiz), serranía de Ronda (Málaga) y en el Estrecho (Cádiz).
En Grazalema, los vecinos comienzan a desesperarse y los que aún no han sido desalojados empiezan a huir de sus casas. Lo peor aún está por llegar y temen que la situación ponga su vida en peligro de un momento a otro.
"Hace falta gente aquí", nos cuentan los equipos de emergencia. Los vecinos han pasado todo el día achicando agua y aseguran que necesitan ayuda. "La familia y los amigos somos los que hemos estado todo el día sacando agua, aquí no ha venido nadie", señala una vecina.
El Ejército de Tierra se prepara para reforzar a la UME por la borrasca Leonardo en Andalucía, pero son muchas las zonas afectadas. ¿Llegarán pronto a socorrer a los vecinos de Grazalema?
