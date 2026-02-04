Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Bosco es hijo de un juez de renombre, pero lejos de seguir el camino que se esperaba de él, llega al bufete con una idea muy clara: romper con sus orígenes y labrarse una carrera propia. Tal y como adelanta el propio Daniel Ibáñez, su personaje en Perdiendo el juicio sueña con “ser abogado de las causas pobres” y alejarse del estatus que siempre ha rodeado su vida.

Con esa intención, Bosco aterriza en el despacho de Gabriel dispuesto a empezar desde abajo y a demostrar que su vocación va más allá de su apellido. Su incorporación supone un choque entre sus ideales y la realidad del día a día en el bufete, un conflicto que marcará su evolución a lo largo de la serie.

Para Daniel Ibáñez, formar parte de Perdiendo el juicio ha sido una experiencia muy positiva. El actor destaca que “el equipo es increíble”, asegura que se lleva “muy bien” con todos sus compañeros y define el proyecto como “interesante”, además de reconocer que le ha permitido descubrir un mundo profesional que hasta ahora desconocía.