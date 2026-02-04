Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

El actor interpreta a uno de los becarios del bufete de Gabriel en la ficción, muy pronto estreno en Antena 3.

Daniel Ibañez

Publicidad

Bosco es hijo de un juez de renombre, pero lejos de seguir el camino que se esperaba de él, llega al bufete con una idea muy clara: romper con sus orígenes y labrarse una carrera propia. Tal y como adelanta el propio Daniel Ibáñez, su personaje en Perdiendo el juicio sueña con “ser abogado de las causas pobres” y alejarse del estatus que siempre ha rodeado su vida.

Con esa intención, Bosco aterriza en el despacho de Gabriel dispuesto a empezar desde abajo y a demostrar que su vocación va más allá de su apellido. Su incorporación supone un choque entre sus ideales y la realidad del día a día en el bufete, un conflicto que marcará su evolución a lo largo de la serie.

Para Daniel Ibáñez, formar parte de Perdiendo el juicio ha sido una experiencia muy positiva. El actor destaca que “el equipo es increíble”, asegura que se lleva “muy bien” con todos sus compañeros y define el proyecto como “interesante”, además de reconocer que le ha permitido descubrir un mundo profesional que hasta ahora desconocía.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Daniel Ibañez

Daniel Ibáñez interpreta a Bosco, el becario que quiere romper con su pasado en Perdiendo el juicio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!
Capítulo 491

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”
Capítulo 491

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!
Capítulo 491

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Valentina está huyendo de Rodrigo y tira una caja de jabones cuando el militar entra a la tienda donde trabaja. ¡No se lo esperaba para nada!

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por m
Capítulo 491

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por medio:” No vamos a vernos más”

Pablo le deja claro que solo está interesado en su mujer, pero Marisol insiste… ¡ella le sigue queriendo!

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

Publicidad