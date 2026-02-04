Antena3
Mejores momentos | 4 de febrero

Voz y guitarra de Marwán en directo en Pasapalabra cantando ‘La pareja interminable’

El músico ha charlado con Roberto Leal sobre sus próximos conciertos y ha puesto el broche a su visita con una actuación mágica.

Alberto Mendo
Publicado:

Siempre que visita Pasapalabra, Marwán tiene el gran detalle de despedirse regalando un momento mágico. Antes de que los concursantes jugaran un nuevo duelo en El Rosco, el cantante ha cogido su guitarra para regalar una actuación en directo. Roberto Leal ya había creado expectación con este momento al comienzo del programa, en una charla en la que Manu sorprendió confesando su “sueño frustrado” relacionado con la música.

La confesión de Manu sobre su “sueño frustrado”: ¿se cambiaría por Marwán?

El tema que Marwán ha cantado ha sido una petición expresa de Roberto Leal: ‘La pareja interminable’. Más allá de la letra, el título parece hecho a medida de Manu y Rosa, cuya historia en Pasapalabra parece infinita hasta que caiga el bote.

Además, Roberto le ha preguntado por sus próximos conciertos, que tendrán un carácter más íntimo que los de sus giras: “Un encuentro más allá de las canciones”. Marwán ha explicado que llevará su música a quince ciudades por España. ¡Revive su actuación en el vídeo!

Pasapalabra

Mejores momentos | 4 de febrero

