Voz y guitarra de Marwán en directo en Pasapalabra cantando ‘La pareja interminable’

Siempre que visita Pasapalabra, Marwán tiene el gran detalle de despedirse regalando un momento mágico. Antes de que los concursantes jugaran un nuevo duelo en El Rosco, el cantante ha cogido su guitarra para regalar una actuación en directo. Roberto Leal ya había creado expectación con este momento al comienzo del programa, en una charla en la que Manu sorprendió confesando su “sueño frustrado” relacionado con la música.

El tema que Marwán ha cantado ha sido una petición expresa de Roberto Leal: ‘La pareja interminable’. Más allá de la letra, el título parece hecho a medida de Manu y Rosa, cuya historia en Pasapalabra parece infinita hasta que caiga el bote.

Además, Roberto le ha preguntado por sus próximos conciertos, que tendrán un carácter más íntimo que los de sus giras: “Un encuentro más allá de las canciones”. Marwán ha explicado que llevará su música a quince ciudades por España. ¡Revive su actuación en el vídeo!