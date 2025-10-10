Sonsoles Ónega se emociona con Alfonso Goizueta, el finalista más joven del premio Planeta: "Eres muy grande"

Alfonso Goizueta tiene 26 años y es el finalista más joven del premio Planeta con su novela La sangre del padre (2023). A su corta edad, se ha convertido en un escritor de renombre en nuestro país y presenta su nuevo libro El sueño de Troya.

El premio le ha cambiado la vida, pero asegura que no le ha cambiado la forma de verla. "Ha cambiado mis circunstancias, pero quiero pensar que no a mí", señala, "me permitió dedicarme a ser escritor de forma profesional".

Sonsoles Ónega, ganadora del premio Planeta 2023 y amiga de Alfonso, se ha emocionado al hablar del joven y de su nuevo libro. "Eres muy grande", le ha dicho, fundiéndose en un caluroso abrazo.

Hoy, Alfonso es un ejemplo de que la juventud también puede crear, inspirar y llevar la cultura por bandera. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!