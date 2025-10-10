El reencuentro más emotivo: Aroa vuelve al equipo de Pablo López tras La Voz Kids

Aroa volvió al escenario que la vio crecer. La joven se presentó a La Voz con una versión muy especial de ‘In the Stars’ de Benson Boone, un tema lleno de sensibilidad y emoción con el que consiguió que Pablo López pulsara el botón casi de inmediato. Su voz, dulce, pero con carácter, conquistó por completo al coach malagueño, que fue el único en girarse.

El destino tenía preparado un momento mágico: al darse la vuelta, Aroa le hizo saber a Pablo que ya habían estado juntos: “Estuve contigo en La Voz Kids”, le recordó la talent con una sonrisa.

El reencuentro llenó el plató de emoción, ya que ambos compartieron grandes momentos en laedición de 2022, en la que también participaba Sebastián Yatra como coach.

El malagueño no pudo ocultar su sorpresa y orgullo al verla crecer artística y vocalmente. Con esta actuación, Aroa ha protagonizado un reencuentro lleno de emoción, demostrando que los sueños, a veces, encuentran su segunda oportunidad en La Voz.