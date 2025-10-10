El trío Al liquindoi emociona con ‘Pájaros de barro’ en La Voz: “Suena a Cádiz puro”

Llega el turno de Al liquindoi en las Audiciones a ciegas de La Voz, un trío gaditano formado por José Antonio, Joel y Antonio Jesús, que llegó al programa dispuesto a demostrar que tres voces pueden sonar como una sola. Su actuación con ‘Pájaros de barro’ de Manolo García fue una mezcla perfecta de sentimiento, técnica y conexión.

Desde los primeros compases, los coaches se dieron cuenta de que estaban ante un grupo diferente. “Están muy afinaditos”, comentaba Malú, mientras que Pablo López añadía con admiración: “Suena a Cádiz puro, puro”. Sin embargo, ninguno de los coaches pulsó el botón durante la actuación, a pesar de la emoción que transmitieron.

Pero cuando parecía que su paso por el programa terminaba ahí, llegó un momento inesperado. Sebastián Yatra decidió usar el botón del arrepentimiento, permitiendo que Al liquindoi entrara oficialmente en La Voz. Un momento emocionante que demostró que el talento y la autenticidad siempre encuentran su oportunidad.