Las disculpas de Lluvia Rojo a Malú: “Por no sabernos ninguna de las letras de sus canciones”

La reacción de Lluvia Rojo al afrontar la prueba de Palabras Cruzadas ha sido un ejemplo de inevitable espontaneidad. La actriz no ha podido evitar un resoplido cuando Roberto Leal le ha anunciado que el equipo naranja iba a jugar con canciones de Malú. “Ni idea”, ha reconocido la invitada. De hecho, ha apelado a Rosa para conseguir sacar el panel adelante.

Lluvia ha demostrado que no mentía cuando RobertoLeal le ha leído el verso más famoso de ‘Aprendiz’, a su vez uno de los mayores éxitos de Malú, y no ha sabido terminarlo. Ella misma se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha respondido mal y se ha dado cuenta de que no era tan difícil.

Finalmente, al equipo naranja se le han resistido cuatro palabras, cuatro canciones en este caso. “Creo que unas disculpas son necesarias a Malú por no sabernos ninguna de las letras de sus canciones”, ha afirmado. ¡Revívelo en el vídeo!