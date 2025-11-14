Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”

Manu y Rosa saben que La Pista es su talón de Aquiles en Pasapalabra y que sus plenos, por inusuales, se convierten en noticia cuando suceden. Pues ha ocurrido en este programa: la concursante gallega ha reconocido la canción. Sin embargo, esta vez no le valía de nada… porque no era su duelo.

La mala suerte ha querido que sonara un tema que Rosa se sabía durante el cara a cara entre Manu Baqueiro y Lorena Bernal. Además, los dos invitados han estado muy perdidos pese a los fragmentos que han escuchado. Así, la modelo no ha podido repetir el acierto a la primera que logró la tarde anterior con ‘La vuelta al mundo en 80 días’, que tanto emocionó a Roberto Leal.

En cambio, esta canción se les ha resistido. Sin embargo, Rosa la habría acertado a la primera y eso ha sorprendido al presentador: “Hoy abren los informativos con esto”. ¡Revive este momento en el vídeo!