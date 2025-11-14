Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 14 de noviembre

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón han aplaudido los versos de despedida que el concursante les ha dedicado.

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Entre los concursantes y los invitados, Pasapalabra es un programa lleno de artistas. Durante esta semana, el plató ha reunido el talento de Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón. Al terminar la visita de este cuarteto, el cantaor ha puesto el broche con su voz y su embrujo a capela y en directo.

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

Con esta actuación, el guiño que Manu le ha hecho en su poema antes de El Rosco ha sido perfecto: “Estoy a vuestra Mercé”. Ha sido un verso especialmente dirigido a José pero extensible al resto de invitados, a quienes ha vuelto a sorprender con sus ingeniosos juegos de palabras utilizando sus nombres y apellidos.

“Qué arte más grande”, ha asegurado José al concursante, que se ha llevado uno de los aplausos más sonoros de la tarde. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

El embrujo de José Mercé conquista Pasapalabra con una actuación inolvidable

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

La oportunidad perdida de José Mercé: suena flamenco en La Pista… ¡y falla!

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”
Mejores momentos | 14 de noviembre

Rosa vive una situación insólita en La Pista: “Hoy abren los informativos con esto”

María José Cantudo
Exclusiva

María José Cantudo vende su casa en nuda propiedad: "Allí va a vivir siempre, pero no tendrá la propiedad como tal"

Bustamante
En plató

David Bustamante, sobre los 'haters': "Sufro por mi hija, es duro que se rían de su padre o se metan con su físico"

El cantante acumula 23 años de éxitos y sigue conquistando al público como el primer día. Sin embargo, recientemente ha tenido que enfrentarse a las críticas por su físico.

Andrés Burguera
Polémica

Andrés Burguera carga de nuevo contra Pajares tras sus últimas declaraciones: "No obligo a nadie a tener una relación"

Andrés Pajares ha hablado sobre sus dos hijos. Para Maricielo ha tenido palabras de cariño, pero con Burguera ha sido algo irónico, cosa que no ha sentado muy bien al hijo de Pajares.

María, la niña del pompón

La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo, sobre los ataques de Julián Contreras a Cayetano Rivera: "Es lamentable escuchar eso de un hermano"

Acoso laboral

Eloísa denuncia el acoso continuado de su exjefe: "Espero que yo haya sido la última a la que ha agredido"

Publicidad