Mejores momentos | 14 de noviembre
El arte de Manu con su poema asombra a los invitados de Pasapalabra: “Estoy a vuestra Mercé”
Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón han aplaudido los versos de despedida que el concursante les ha dedicado.
Entre los concursantes y los invitados, Pasapalabra es un programa lleno de artistas. Durante esta semana, el plató ha reunido el talento de Lorena Bernal, José Mercé, Manu Baqueiro y Laura Simón. Al terminar la visita de este cuarteto, el cantaor ha puesto el broche con su voz y su embrujo a capela y en directo.
Con esta actuación, el guiño que Manu le ha hecho en su poema antes de El Rosco ha sido perfecto: “Estoy a vuestra Mercé”. Ha sido un verso especialmente dirigido a José pero extensible al resto de invitados, a quienes ha vuelto a sorprender con sus ingeniosos juegos de palabras utilizando sus nombres y apellidos.
“Qué arte más grande”, ha asegurado José al concursante, que se ha llevado uno de los aplausos más sonoros de la tarde. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!
