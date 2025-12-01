Antena 3 LogoAntena3
1 de diciembre

Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial 'El 7 de septiembre'

Con esta victoria en La Pista, el comunicador ha demostrado que sigue imparable en esta visita al concurso.

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Alberto Mendo
Publicado:

¿Es Luis Larrodera el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra? Sin duda, en esta visita al plató está haciendo una aportación extraordinaria para Rosa. En el anterior programa, dejó a todos asombrados con dos pruebas en las que no tuvo ni que intervenir la concursante: en el Una de Cuatro y en Palabras Cruzadas. Este doble pleno es algo insólito.

Luis Larrodera se luce en Pasapalabra: resuelve él solo las Palabras Cruzadas y deja a todos sorprendidos

Sólo se le resistió La Pista, ya que su duelo contra Paula Prendes ni tuvo ganador. Sin embargo, a la segunda, Luis ha conquistado también esta prueba musical. Paula ha sido más rápida con el pulsador, pero se ha quedado en blanco tras escuchar el primer fragmento. Por eso, no ha tenido más remedio que ceder a un rebote que su rival esperaba con una sonrisa: “Feliz como una perdiz”.

Luis ha declamado la letra hasta llegar al título: ‘El 7 de septiembre’, de Mecano. Además, ha confesado un motivo especial por el que esa fecha es especial para él, y lo ha demostrado con una dedicatoria. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’
Mejores momentos | 1 de diciembre

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

