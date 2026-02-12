Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

La borrasca Nils trae viento a media España. Cataluña se ha llevado la peor parte y el viento ha causado destrozos y desprendimientos en varios puntos.

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

Publicidad

El mal tiempo no da tregua en España. Trece comunidades permanecen en alerta ante la llegada de la borrasca Nils, mientras algunos todavía no se han recuperado de los temporales anteriores que anegaron el sur peninsular.

Cataluña es la provincia más afectada por el viento, dejando tres heridos graves. En Hospitalet de Llobregat, la fachada de un edificio se ha desprendido con el viento, cayendo sobre el coche de una mujer que estaba esperando su cita en el taller.

Por suerte, la mujer tan solo tiene heridas leves, aunque el estruendo fue digno de una tragedia. Juan, el dueño del taller de enfrente, temió por la vida de la conductora. "Pensé hasta que era una bomba", confiesa.

La octava borrasca del año hace que media España se vuele, aunque algunos achican agua y sacan barro de las plantas bajas de sus casas. ¿Cuándo volveremos a la normalidad?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos

VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

Cañada Real

"El Estado está violando derechos humanos fundamentales": los vecinos de la Cañada Real plantan cara a los desalojos

Urdangarin y Cristina
Informaciones de Espejo Público

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

3_Bote
Mejores Momentos | 12 de febrero

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

El pamplonés se ha redimido tras caer en el ‘se lo doy’, logrando el bote una tirada después.

2_Panel Sandra
Mejores Momentos | 12 de febrero

Sandra consigue resolver un panel de 1.250€ gracias a la ‘doble letra’

La concursante ha demostrado a sus hijos su inteligencia sumando una gran cantidad económica a su marcador.

1_Panel exprés

Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

Semana Santa polémica en Sagunto

La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

Cuajada de carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Cuajada de Carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Publicidad