El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

El mal tiempo no da tregua en España. Trece comunidades permanecen en alerta ante la llegada de la borrasca Nils, mientras algunos todavía no se han recuperado de los temporales anteriores que anegaron el sur peninsular.

Cataluña es la provincia más afectada por el viento, dejando tres heridos graves. En Hospitalet de Llobregat, la fachada de un edificio se ha desprendido con el viento, cayendo sobre el coche de una mujer que estaba esperando su cita en el taller.

Por suerte, la mujer tan solo tiene heridas leves, aunque el estruendo fue digno de una tragedia. Juan, el dueño del taller de enfrente, temió por la vida de la conductora. "Pensé hasta que era una bomba", confiesa.

La octava borrasca del año hace que media España se vuele, aunque algunos achican agua y sacan barro de las plantas bajas de sus casas. ¿Cuándo volveremos a la normalidad?