El milagro científico que ha devuelto parte de la visión a Miguel: "Me quedé ciego en cuestión de 10 minutos"

Miguel Terol jamás pensó que aquel día de 2018 que salió de casa, volvería ciego. Tras perder la visión en cuestión de minutos, los médicos le dijeron que había sufrido un infarto cerebral que le había afectado al nervio óptico.

Asumir que se había quedado ciego fue lo más difícil. Miguel renunció a su trabajo en la radio y tuvo que aprender a rehacer su vida. Durante mucho tiempo, la negatividad se apoderó de Miguel, que se resistía a recurrir a la ONCE para que le ayudaran. Sin embargo, fueron ellos quienes le enseñaron a vivir de nuevo.

En 2022, aconsejado por su neuróloga, se prestó para un experimento científico llevado a cabo por el doctor Eduardo Fernández. Estos le implantaron un dispositivo en el cerebro durante seis meses que pretendía activar neuronas muertas, para después retirarlo, esperando que se mantuviese el efecto.

"Empecé a ver algo de movimiento y al principio los investigadores pensaban que estaba de broma", nos cuenta, "a ellos les sorprendió más que a mí, se pusieron a grabar con los móviles".

Gracias al implante, Miguel ha conseguido reconocer formas, objetos y sombras, un avance que para la ciencia es prácticamente un milagro. Un experimento que a Miguel le ha permitido reconocer parte de la vida que un día se le escapó entre los dedos.