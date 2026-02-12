Camioneros indignados ante el estado de las carreteras tras el temporal: "No son solo baches, ni socavones, esto es para verlo"

La concatenación de borrascas durante las últimas semanas han hecho que la circulación por carretera se convierta en misión imposible en muchos tramos donde las lluvias han convertido las calzadas en auténticos socavones.

La intensidad de las lluvias ha hecho que muchas calzadas desaparezcan, que se acrecienten los baches o que muchos tramos cedan por completo. Una situación que ha afectado a miles de vehículos.

Los camiones sufren especialmente el mal estado de las carreteras. Begoña Urmeneta, camionera, ha denunciado que para ellos es muy difícil sortear los baches y que piden una mayor inversión.

"Es muy peligroso ir rodeado de camiones en esas carreteras", señala Begoña, "no son solo baches, ni socavones, esto es para verlo, es lamentable"

Las lluvias no solo dejan inundaciones y destrozos, también hacen que trasladarse de un punto a otro sea casi imposible. ¿Podrán los conductores volver a la normalidad pronto?