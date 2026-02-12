Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Camioneros indignados ante el estado de las carreteras tras el temporal: "No son solo baches, ni socavones, esto es para verlo"

Las intensas lluvias han hecho que las carreteras que no estaban bien mantenidas se conviertan en intransitables. Una realidad que está afectando a miles de personas.

Carreteras

Publicidad

La concatenación de borrascas durante las últimas semanas han hecho que la circulación por carretera se convierta en misión imposible en muchos tramos donde las lluvias han convertido las calzadas en auténticos socavones.

La intensidad de las lluvias ha hecho que muchas calzadas desaparezcan, que se acrecienten los baches o que muchos tramos cedan por completo. Una situación que ha afectado a miles de vehículos.

Los camiones sufren especialmente el mal estado de las carreteras. Begoña Urmeneta, camionera, ha denunciado que para ellos es muy difícil sortear los baches y que piden una mayor inversión.

"Es muy peligroso ir rodeado de camiones en esas carreteras", señala Begoña, "no son solo baches, ni socavones, esto es para verlo, es lamentable"

Las lluvias no solo dejan inundaciones y destrozos, también hacen que trasladarse de un punto a otro sea casi imposible. ¿Podrán los conductores volver a la normalidad pronto?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Carreteras

Camioneros indignados ante el estado de las carreteras tras el temporal: "No son solo baches, ni socavones, esto es para verlo"

Reina Sofía

Profesorado de la ULPGC cuestiona la concesión del honoris causa a la reina Sofía

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

Cañada Real
MÁS allá de la línea roja

"El Estado está violando derechos humanos fundamentales": los vecinos de la Cañada Real plantan cara a los desalojos

Urdangarin y Cristina
Informaciones de Espejo Público

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

La que fuera pareja de moda a principios de los 90 ha tenido contactos recientes, según ha reconocido Urdangarin en una entrevista. La periodista Gema López ha podido conocer que "sus posturas cada vez están más cerca".

cebo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

El caso de Florinda es insólito: pasó de estafada a estafadora para costearse los gastos de un falso amor. Hoy, hablamos con algunas de sus presuntas víctimas.

3_Bote

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

2_Panel Sandra

Sandra consigue resolver un panel de 1.250€ gracias a la ‘doble letra’

1_Panel exprés

Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

Publicidad