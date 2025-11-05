El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

Sergio Dalma ha llenado El Hormiguero de elegancia, humor y mucha música. El artista ha compartido anécdotas de su carrera y ha conquistado al público con su cercanía y simpatía.

Durante la charla con Pablo Motos, Trancas se ha dado cuenta de "lo guay que le queda el pendiente a Sergio". Tras escuchar los dilemas estilísticos del presentador, el cantante ha contado por qué decidió hacérselo.

El invitado ha contado que se hizo el agujero nada más cumplir la mayoría de edad, pero no fue hasta hace dos o tres años que decidió volver a abrírselo. De hecho, a raíz de esto, Sergio ha hecho una pequeña reflexión sobre el paso del tiempo. ¡Imperdible!