Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

El cantante ha revelado a Pablo Motos algunas de las mejoras bromas que ha gastado y ha aclarado que también las acepta con una sonrisa.

Alberto Mendo
El plató de El Hormiguero se ha llenado de música con la visita de Sergio Dalma. El cantante y compositor ha charlado con Pablo Motos sobre su nuevo disco, titulado ‘Ritorno a Vía Dalma’. En este álbum, recupera las canciones italianas más conocidas y rinde tributo a artistas y compositores como Laura Pausini o Battiato.

La reflexión de Sergio Dalma sobre la vida en El Hormiguero: "Morimos y nacemos a diario"

Durante la entrevista, más allá de hablar sobre este nuevo trabajo, el invitado también ha revelado su lado bromista. "Tuve una época de hacer muchos calvos", ha confesado, aclarando que "ahora ya no".

Además, Sergio Dalma ha reconocido que ha hecho "alguna broma fuerte" a sus músicos. "Una vez compré la comida de gatos y unté unas tostaditas en el catering", ha contado, revelando que uno picó... y después se lo dijo. No es la única anécdota que ha contado y ha aclarado: "Yo también acepto que me gasten bromas". ¡Descubre esta faceta del cantante en el vídeo!

