Mika cuenta cómo vivió el secuestro de su padre: "La música es una manera de metabolizar todo lo que tienes a tu alrededor"

Mika ha llegado a El Hormiguero para presentar su nuevo disco, Hyperlove en el que cuenta las distintas formas de amar. Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido conocer más sobre la trepidante vida del artista, quien ha tenido una vida muy variopinta y que gracias a todas sus vivencias ha logrado llegar a ese grado de madurez musical.

Uno de los temas que ha tocado el presentador ha sido el secuestro de su padre, un suceso que tubo a su familia muchos tiempo en vilo. El británico-libanés ha expresado su vivencia, en la que llegaron a perder el contacto por completo con su padre. "Yo no puedo rezar el rosario más en mi vida" ha bromeado Mika, debido a que durante el secuestro de su padre, su familia dedicaba dos veces al día a rezarlo.

A pesar de todo el sufrimiento que vivió la familia, el padre de Mika fue liberado, pero las secuelas del secuestros hicieron mella tanto en el secuestrado como en toda su familia. Mika ha explicado que dejó de ser llamado "papá" y pasó a ser "Mike". Ante esta situación, el artista ha contado que tanto su familia como él vieron en la música una vía de escape para sobrellevar todo. Grupos como Nirvana o Nina Simon les ayudaba a liberarse y hasta bailar.

Una espectacular historia del cantante Mika, en El Hormiguero.