La lección de Gracie Bon, la influencer con unas curvas de récord: "El odio me ha hecho más fuerte"

Gracie Bon pasó muchos años acomplejada por su cuerpo. Esta tiene la enfermedad de lipedema, que hace que acumula grasa en las piernas y los brazos. Sin embargo, ha convertido ese complejo en un récord mundial.

"Cuando yo tenía 8 años ya se me veían las piernas grandes, toda la vida he tenido ese problema", nos cuenta. Sus curvas son heredadas y confiesa que, aunque ha aprendido a quererlas, también son incómodas: "Tengo moratones por todo el cuerpo".

Aunque terminó operándose y quitándose la grasa de la barriga y los brazos, nunca se ha quitado la de las nalgas. De hecho, ha elegido tornar las críticas en orgullo, convirtiéndose en la joven con las nalgas más grandes del mundo. "Estoy orgullosa de decir que es 100% natural", señala Gracie, "me he quitado arriba, pero no abajo".

A sus 29 años, Gracie acumula doce millones de seguidores, ayudando a otras personas a sentirse a gusto con su cuerpo. "No me quiero operar las piernas porque puede que en unos meses vuelva a acumular grasa en las piernas, no tiene sentido ir contra la corriente, mejor aceptarlo", advierte Gracie, "a mí el odio me ha hecho más fuerte".

Pese a las críticas que recibe diariamente, Gracie elige quererse y abrazar su cuerpo, que hoy es un hito mundial. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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