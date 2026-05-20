Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

La lección de Gracie Bon, la influencer con unas curvas de récord: "El odio me ha hecho más fuerte"

A sus 29 años, Gracie está considerada la joven con las nalgas más grandes del mundo. Algo que, pese a que al principio era un complejo, se ha convertido en un orgullo para ella.

Gracie Bon

Publicidad

Gracie Bon pasó muchos años acomplejada por su cuerpo. Esta tiene la enfermedad de lipedema, que hace que acumula grasa en las piernas y los brazos. Sin embargo, ha convertido ese complejo en un récord mundial.

"Cuando yo tenía 8 años ya se me veían las piernas grandes, toda la vida he tenido ese problema", nos cuenta. Sus curvas son heredadas y confiesa que, aunque ha aprendido a quererlas, también son incómodas: "Tengo moratones por todo el cuerpo".

Aunque terminó operándose y quitándose la grasa de la barriga y los brazos, nunca se ha quitado la de las nalgas. De hecho, ha elegido tornar las críticas en orgullo, convirtiéndose en la joven con las nalgas más grandes del mundo. "Estoy orgullosa de decir que es 100% natural", señala Gracie, "me he quitado arriba, pero no abajo".

A sus 29 años, Gracie acumula doce millones de seguidores, ayudando a otras personas a sentirse a gusto con su cuerpo. "No me quiero operar las piernas porque puede que en unos meses vuelva a acumular grasa en las piernas, no tiene sentido ir contra la corriente, mejor aceptarlo", advierte Gracie, "a mí el odio me ha hecho más fuerte".

Pese a las críticas que recibe diariamente, Gracie elige quererse y abrazar su cuerpo, que hoy es un hito mundial. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Rosa López e Iñaki García

El entorno de Rosa López se pronuncia tras su ruptura: "Él es muy narcisista, le gusta ser más protagonista que su novia"

Gracie Bon

La lección de Gracie Bon, la influencer con unas curvas de récord: "El odio me ha hecho más fuerte"

Ruina

La ruina de necesitar gafas, dentadura o audífonos: "Llevo 33 años sin cambiarme la dentadura porque no puedo pagarla"

Cuidador quemado
Nos lo cuenta

Carmen sufrió el síndrome del cuidador quemado: "Cuidando a mi marido me enterré en vida"

Falso revisor del gas
Estafa

Víctima de la estafa de los falsos revisores del gas: "Me cobraron por una pieza que estaba bien y un seguro que no necesitaba"

Cruz Morcillo
Última hora

Cruz Morcillo, sobre el auto de la imputación de Zapatero: "Está muy bien fundamentado por un juez que no va a arruinar su prestigio"

El expresidente del Gobierno está siendo investigado como presunto cabecilla de una red criminal. Este ha sido relacionado con presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Jonathan Andic, muerte Mango
Muerte Mango

Los indicios que apuntan a un posible homicidio en la muerte del dueño de Mango : "Descarta que la caída fuera por un resbalón"

La muerte del fundador de la empresa de ropa Mango ha pasado a investigarse como un caso de presunto homicidio. El auto de la jueza estima que existen indicios suficientes como para sospechar que el fallecimiento de Isak Andic no fue un accidente.

Isabel González

Isabel González, sobre la ruptura de Rosa López e Iñaki García: "Él no gustaba a todo el mundo"

Jorge Fernández, a José Miguel: “¿Qué se siente al jugar tú solo?”

Jorge Fernández, a José Miguel: “¿Qué se siente al jugar tú solo?¡Hacía años que no pasaba esto!”

¡José Miguel se lo lleva todo! Premio, Gran Premio, dinero y lo de su compañera

¡José Miguel se lo lleva todo! Premio, Gran Premio, dinero y lo de su compañera

Publicidad