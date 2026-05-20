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La ruina de necesitar gafas, dentadura o audífonos: "Llevo 33 años sin cambiarme la dentadura porque no puedo pagarla"

Los sueldos en España muchas veces no son suficiente para comprar cosas que para algunos son imprescindibles y cuestiones de salud. Costearse unas gafas, una dentadura nueva o unos audífonos en algunas casos se ha convertido en un lujo.

Ruina

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Hay cuestiones de salud que para muchas familias se han convertido en algo inasumible. Cierta medicación, el uso de gafas o audífonos o algunos tratamientos dentales como el cambio de dentadura son gastos inalcanzables para muchas familias.

Aunque el 80% de españoles usa gafas, el 64% no puede pagarse unas nuevas. Lo mismo ocurre con los audífonos: tan solo el 30% de personas que necesitan audífonos los usan, ya que estos llegan a alcanzar los 3.000 euros.

María Luisa, por ejemplo, necesita unas gafas nuevas, pero no se puede permitir gastarse 400 euros. Por eso, utiliza las antiguas o algunas que se compra en bazares que son incluso más perjudiciales.

Las soluciones que ponen estas familias sin recursos suficientes agravan las patologías. Es también el caso de Antonio, que lleva 33 años sin cambiarse la dentadura porque no puede pagarla. ¿Estamos ante uno de los mayores problemas de la actualidad? ¡Dale al play para escuchar sus historias!

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