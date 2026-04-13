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Mejores momentos | 13 de abril

Aníbal Gómez aprende de su error y vapulea a María Parrado en La Pista: “A ver si encuentro el tono”

El duelo entre los dos compañeros de Tu cara me suena se ha saldado, en esta ocasión, hacia el lado de Aníbal.

Aníbal Gómez aprende de su error y vapulea a María Parrado en La Pista: “A ver si encuentro el tono”

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Julián López
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Son compañeros en Tu cara me suena, pero en Pasapalabra están enfrentándose en la siempre divertida prueba musical. La Pista pone a prueba los oídos y la memoria de los concursantes e invitados, y en estos programas, María Parrado y Aníbal Gómez están teniendo su duelo particular.

En el anterior programa, el ansia pudo con Aníbal, adelantándose en el pulsador cuando se sabía la canción, perdiendo el turno y dejándole en bandeja la victoria a María Parrado.

2. Anibal ansia

El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista

En esta ocasión, Aníbal ha aprendido de sus errores y quiere jugar con cabeza fría y, sobre todo, con mucha paciencia. Por eso, cuando suenan los acordes de piano de una canción de 1978, sorprende ver a Aníbal tan tranquilo y apacible.

María Parrado es la primera en pulsar, pero no le viene nada a la cabeza: “Se apodera de mí un aire de ganadora y se va desvaneciendo”, bromea la joven artista, perdiendo el turno.

El rebote le cae a Aníbal, que reconoce… ¡que se la sabe! La cara de María Parrado cambia por completo mientras su rival se regodea: “A ver si encuentro el tono”, dice Gómez, saboreando la victoria.

Aníbal comienza a cantar ‘Because the night’, de Patti Smith mientras Parrado asume su derrota: “Nos quedan muchos meses de programa”, bromea la joven. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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