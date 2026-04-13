Mejores momentos | 13 de abril
Aníbal Gómez aprende de su error y vapulea a María Parrado en La Pista: “A ver si encuentro el tono”
El duelo entre los dos compañeros de Tu cara me suena se ha saldado, en esta ocasión, hacia el lado de Aníbal.
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Son compañeros en Tu cara me suena, pero en Pasapalabra están enfrentándose en la siempre divertida prueba musical. La Pista pone a prueba los oídos y la memoria de los concursantes e invitados, y en estos programas, María Parrado y Aníbal Gómez están teniendo su duelo particular.
En el anterior programa, el ansia pudo con Aníbal, adelantándose en el pulsador cuando se sabía la canción, perdiendo el turno y dejándole en bandeja la victoria a María Parrado.
En esta ocasión, Aníbal ha aprendido de sus errores y quiere jugar con cabeza fría y, sobre todo, con mucha paciencia. Por eso, cuando suenan los acordes de piano de una canción de 1978, sorprende ver a Aníbal tan tranquilo y apacible.
María Parrado es la primera en pulsar, pero no le viene nada a la cabeza: “Se apodera de mí un aire de ganadora y se va desvaneciendo”, bromea la joven artista, perdiendo el turno.
El rebote le cae a Aníbal, que reconoce… ¡que se la sabe! La cara de María Parrado cambia por completo mientras su rival se regodea: “A ver si encuentro el tono”, dice Gómez, saboreando la victoria.
Aníbal comienza a cantar ‘Because the night’, de Patti Smith mientras Parrado asume su derrota: “Nos quedan muchos meses de programa”, bromea la joven. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!
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