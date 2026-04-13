Victoria o Silla Azul: Javier no se conforma con el empate y decide arriesgar en El Rosco

Javier arrancaba el programa enfrentándose a una Silla Azul muy apacible, superada sin problemas, y con ganas de alcanzar un bote valorado en 370.000 euros. La tarde ha sido muy igualada entre los dos equipos, y El Rosco no ha sido una excepción: Javier ha sumado 141 segundos mientras que David ha llegado a los 139 segundos, una igualdad para lo bueno y para lo malo, pues a ambos concursantes se les atragantó su duelo musical en La Pista.

Javier ha llevado la batuta durante la primera mitad de El Rosco, y David le seguía muy bien el ritmo. Javier ha necesitado cinco turnos para completar una primera vuelta con 20 aciertos, mientras que David hacía lo propio: 19 aciertos en cinco turnos, y con solo la ‘Z’ para completar la primera vuelta. La igualdad era total.

Pero David ha decidido arriesgar para ponerse en ventaja con 21 aciertos, obligando a Javier a hacer lo mismo, repitiendo las jugadas para establecer un empate a 22 aciertos. ¡Estaba todo muy apretado!

Ninguno de los dos quería arriesgar, hasta que Javier ha decidido dar un paso adelante. No daba por bueno el empate, así que da una respuesta que obligaría a David a arriesgarlo todo, o a enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa. ¿Le habrá salido bien la jugada? ¡Dale al play y descúbrelo este intenso desenlace de El Rosco!