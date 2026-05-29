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La reacción al nuevo mazazo judicial de Ana Duato: "Está bastante más afectada de lo que parece"

La Audiencia Nacional ha pedido repetir el juicio de Ana Duato, revocando así la absolución que le concedieron hace un año. Hoy, vemos cómo ha reaccionado la familia.

Isabel González

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La situación judicial de Ana Duato vuelve a dar un giro inesperado. Después de que hace casi un año quedara absuelta de las acusaciones por un supuesto fraude fiscal superior al millón de euros, la Audiencia Nacional ha decidido ahora anular esa resolución, así como la de su marido, Miguel Ángel Bernardeau.

Ana Duato

El tribunal considera que no existen pruebas concluyentes que permitan descartar una actuación intencionada para eludir impuestos. Por eso, la Audiencia Nacional ha ordenado repetir el proceso judicial para volver a analizar los hechos.

Ana Duato sostiene que es inocente y que volverá a defenderse esperando que se repita el mismo resultado. Un revés judicial ante el que volverá a luchar.

La familia de Ana Duato se ha mostrado esquiva y seria, evitando responder preguntas. Una reacción que, según Isabel González, esconde mucho dolor. "Ana está bastante más afectada de lo que parece", advierte.

A la espera de la fecha del nuevo juicio, Ana Duato y su equipo preparan su estrategia para tratar de demostrar su inocencia. ¿Cuándo volverá a sentarse la actriz en el banquillo?

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