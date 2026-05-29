Estafa
Víctimas de la estafa del Bizum inverso: Gloria y Alberto pierden más de 1.000 euros con solo un clic
Es la última moda en estafas en las plataformas de segunda mano. Los estafadores fingen estar enviando un Bizum, cuando la realidad es que están solicitándolo, jugando con la confusión de las víctimas.
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La estafa del Bizum inverso es algo muy habitual en las plataformas de venta de segunda mano. Los vendedores creen estar recibiendo un Bizum, cuando la realidad es que lo están pagando ellos.
Cuando el vendedor se mete en la cuenta del banco para ver el pago, recibe una notificación de que ha recibido una solicitud de Bizum que debe aceptar o rechazar. Sin leer la notificación, muchos aceptan y terminan pagando a los estafadores.
Gloria y Alberto, dos pensionistas que viven al día, fueron víctimas de esta estafa. El problema es que no fueron ellos los que autorizaron el envío del Bizum, sino que alguien les hackeó la cuenta. "Fue en cuestión de minutos", señalan.
Finalmente, alguien autorizó dos Bizums inversos, que ascendían a 1.000 euros. "Creemos que es un mensaje que llegó diciendo que se nos había caducado la tarjeta y que teníamos que autorizarla", afirma Gloria, "le dimos y luego nos dimos cuenta de que no la teníamos caducada".
Una estafa cada vez más habitual y en la que podemos caer todos. ¡No te pierdas el modus operandi en el vídeo de arriba!
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