Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas de manera “impecable”

Las Palabras Cruzadas son una de las últimas dinámicas que se incluyeron en el formato, por lo que es de las que los invitados, pese a que sean más o menos veteranos, tienen menos controladas.

Sin embargo, Alicia Borrachero ha demostrado venir a Pasapalabra con ganas de ayudar a su compañero Javier y ha conseguido resolver todas las palabras desde que ha cogido el turno sin fallar.

La intérprete parecía algo perdida pero poco a poco y sin prisa ha logrado ir enlazando palabras con una destreza “impecable”, tal y como le ha reconocido el propio Roberto Leal. ¡Impresionante!

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