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Mejores momentos | 16 de junio

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas de manera “impecable”

La actriz ha mostrado un desempeño inigualable pese a que parecía estar perdida con el panel.

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas de manera “impecable”

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Las Palabras Cruzadas son una de las últimas dinámicas que se incluyeron en el formato, por lo que es de las que los invitados, pese a que sean más o menos veteranos, tienen menos controladas.

Sin embargo, Alicia Borrachero ha demostrado venir a Pasapalabra con ganas de ayudar a su compañero Javier y ha conseguido resolver todas las palabras desde que ha cogido el turno sin fallar.

La intérprete parecía algo perdida pero poco a poco y sin prisa ha logrado ir enlazando palabras con una destreza “impecable”, tal y como le ha reconocido el propio Roberto Leal. ¡Impresionante!

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