Máximo Huerta exhibe en Pasapalabra sus conocimientos sobre ciudades europeas: “Está muy viajado”

Tanto el equipo naranja como el azul se han ido de viaje con sus paneles de Palabras Cruzadas. Se han encontrado con ciudades de Europa y algunas de sus vías públicas más importantes. Javier, junto a Goyo Jiménez y Marta González de Vega, ha roto el hielo de esta prueba y han comprobado que, pese a conocer muchas calles y plazas, no era nada fácil.

La temática ha sido la misma para David, Pastora Vega y Máximo Huerta, y también la dificultad. De hecho, tanto la actriz como el concursante sólo han logrado sacar una respuesta correcta antes de fallar. El turno le ha llegado entonces al escritor y lo que ha hecho es una exhibición, para desquitarse de lo ocurrido en La Pista.

Con total seguridad, Máximo ha ido encadenando aciertos hasta completar el panel. “Increíble”, le ha dicho David al darle las gracias. Y Roberto Leal ha apuntillado: “Es que está muy viajado”. ¡Dale al play y compruébalo!