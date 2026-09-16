¿Mastín o mástil? Eduardo Casanova confunde perros con barcos en Palabras Cruzadas

Un perro y un barco se han cruzado en la imaginación de Eduardo Casanova, dejando el momento más divertido de Palabras Cruzadas en este programa de Pasapalabra. El cineasta ha sufrido un lapsus tan inesperado como simpático cuando ha confundido “mastín” con “mástil”… ¡y ninguna estaba entre las respuestas posibles!

Durante la prueba, con el reloj apretando y el equipo azul buscando respuestas a toda velocidad, Eduardo ha tratado de acertar el “refuerzo de madera en forma de teja que se pone a los palos en los barcos”. Haciendo un curioso gesto con el que intentaba ilustrar un mástil, lo que ha dicho es “mastín”.

El juego ha seguido, pero Roberto Leal ha comentado tanto el fallo como el gesto cuando ha terminado el tiempo. Además, Mariola Fuentes es quien le ha hecho caer en que mastín es una raza de perro. “Pasapalabra y con dislexia”, ha bromeado Eduardo, tirando de humor ante su propio despiste. ¡Revívelo en el vídeo!