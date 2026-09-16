Extremoduro pone a cantar a Moisés: ‘So payaso’ le devuelve a su adolescencia en La Pista

El único pleno en La Pista en este programa de Pasapalabra lo ha firmado Moisés gracias a Extremoduro. “Forma parte de la banda sonora de mi adolescencia junto a Platero y tú”, ha confesado el concursante riojano. De hecho, ha disfrutado tanto de la canción que los invitados se han quedado alucinados. “Lo ha sentido muchísimo”, ha destacado Eduardo Casanova, y Mariola Fuentes también ha comentado: “Lo ha vivido”.

Moisés y David han viajado al año 1996 y el primer fragmento ha sido suficiente. El alfareño, más rápido con el pulsador, ha guardado un breve silencio con el que ha impacientado a Roberto Leal. “Por favor”, le ha pedido el presentador, confiando en que la supiera. Sus expectativas se han cumplido.

Moisés no ha respondido el título, sino que ha empezado directamente a cantar ‘So payaso’. ¡Y con mucha actitud! David ha dejado entrever que probablemente también habría acertado a la primera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!