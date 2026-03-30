Pasapalabra se mantiene en lo más alto del ranking de entretenimiento como líder absoluto

Pasapalabra sigue en lo más alto del ranking de entretenimiento, de nuevo como líder absoluto con un 18,5% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de espectadores. El concurso de Antena 3 se distancia de sus competidores con una ventaja de 9 puntos sobre su principal perseguidor y de 6,2 puntos sobre la cadena pública.

El programa continúa demostrando su fortaleza diaria al conseguir cada tarde el ‘minuto de oro’ de la televisión. Además, su capacidad de convocatoria se mantiene intacta, superando los 3,6 millones de espectadores únicos.

Con estos resultados, Antena 3 continúa otro mes como la televisión líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 20 meses consecutivos de liderazgo absoluto.