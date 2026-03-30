Muere un bebé de un año asfixiado tras atragantarse con una uña postiza

Muere un bebé de un año tras atragantarse con una uña postiza en su casa de Los Polvorines, Argentina. El caso derivó además en un conflicto entre los familiares, protagonizado por el padre y la madre del menor, ya separados desde hace tiempo.

"Cuando salí de reconocer el cuerpo de mi bebé, empezaron a atacar a todos, me pegaron y tuvo que venir la Policía. A ellos los metieron adentro del hospital y a nosotros nos llevaron en un patrullero", relató Aylín, la madre del pequeño fallecido, según detalla el diario 'Clarín'.

Una uña postiza

La autopsia confirmó que el bebé murió por asfixia tras la obstrucción de las vías respiratorias. El niño se habría atragantado con dos elementos que quedaron alojados en su garganta. Su madre hacía la manicura, de allí la manipulación de las uñas postizas.

La autopsia no encontró otras lesiones. Por el momento, continúa la investigación para determinar el causante de la muerte. Sin imputados, la fiscalía busca reconstruir la escena para definir si se trató de un accidente doméstico.

"Estábamos en mi casa y me di cuenta de que no respiraba. Salí corriendo a pedir ayuda a mi vecina para que me lo pueda desahogar, pero no pudo. Después subió mi tía y tampoco pudo. Así que corrí rápido al hospital", relató la madre del bebé en Todo Noticias Argentina.

El padre llegó al hospital

El padre del bebé, al enterarse de la noticia, se presentó en el hospital y golpeó presuntamente a su expareja. "Antes de que me atacara a mí, cuando yo estaba reconociendo el cuerpo, le pegó a mi papá" agregó la mujer.

La muerte del niño derivó en una disputa familiar. Golpes, denuncias y un velatorio restringido de por medio ocasionaron que el caso fuera a más entre los padres. "Van a pagar todo lo que me hicieron, hijo. Querían velarte sin que yo supiera", declaró la mamá del bebé fallecido en un post en Instagram.

Fue el padre del menor quien se anticipó y organizó el velatorio para dejar a Aylín y toda la familia materna afuera.

Presencia policial

La Policía se presentó en el lugar tras los incidentes y se llevó a la madre del bebé hasta la comisaría. "No me quisieron dar ningún dato. No me quisieron decir cuándo lo velaban ni tampoco dónde lo enterraban".

Además, Aylín cuestionó el poco tiempo que tuvo para despedir a su bebé: "Yo velé a mi hijo 45 minutos porque fue orden del padre. Él lo veló después y lo enterró", mencionó.

"Jamás, desde que nació su hijo, le supo cambiar un pañal. Lo veía solo una hora al día porque estaba trabajando, él era el jefe y podía modificar los horarios para verlo. Siempre se hizo cargo su abuela", arremetió Aylín contra su expareja, en sus redes.

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