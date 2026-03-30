Graba en secreto los momentos más íntimos de las mujeres y niños que alquilaban su vivienda

Christian Parmalee Edwards, de 44 años, propietario de una "lujosa" casa de alquiler en Oakhurst, en el estado de California, se encuentra en prisión, acusado de grabar a sus huéspedes durante sus momentos más íntimos en el interior de la vivienda rentada. La Oficina del Sheriff del Condado de Madera anunció el lunes su arresto.

El propietario transformó el domicilio, que se encontraba aproximadamente a 24 kilómetros al sur del Parque Nacional Yosemite, en una trampa de vigilancia oculta que "guardaba en su interior objetos profundamente perturbadores", así lo informaron los detectives del caso tras el registro de la casa.

El registro de la vivienda

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Madera, los detectives ejecutaron una orden de registro el 19 de marzo en una vivienda en Granite Butte Way tras recibir una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

"Durante un allanamiento con orden judicial se localizaron más de 4.000 archivos digitales que contenían material de abuso sexual infantil", declaró la oficina del sheriff, añadiendo que los investigadores colaboraron con el Grupo de Trabajo contra los Delitos Cibernéticos contra Niños (ICAC) del centro de California.

Los investigadores llegaron a incautar aproximadamente 30 dispositivos electrónicos que, según afirman, contenían miles de archivos ilegales. Además de los vídeos, un portavoz de la oficina del sheriff declaró a 'Fox News' que los detectives también encontraron a Edwards en posesión de "una muñeca infantil de aspecto realista diseñada para uso sexual", y añadió que "las manos de la muñeca estaban atadas".

"Cuando confiscaron sus dispositivos en la casa, comenzaron a descubrir videos de niños y mujeres siendo filmados en lugares donde deberían haber tenido privacidad", dijo Kate Woertman, directora de comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Madera. Por el momento, se ha confirmado que entre las víctimas hay entre 10 y 15 mujeres y al menos un niño pequeño.

'Action News' también supo el lunes que las grabaciones no se realizaron mediante cámaras ocultas, sino desde muy cerca. "Lo que los detectives han descubierto hasta ahora es que, en realidad, estaba en el lugar grabando a través de las rendijas de las persianas en pequeñas zonas privadas", dijo Woertman.

La oficina del sheriff cree que la propiedad ha estado alquilada desde al menos 2023 y que fue formalmente catalogada como alquiler a corto plazo en 2025, lo que genera temores de que numerosos huéspedes puedan haber sido grabados sin su conocimiento. Es por ello que recomiendan que cualquier persona que haya alquilado la vivienda entre 2023 y marzo de 2026 se ponga en contacto con los investigadores de inmediato.

Abuso infantil

El sheriff Tyson Pogue expresó su preocupación por las posibles consecuencias legales del detenido. "Si lo declaran culpable, dependiendo de sus antecedentes penales y otros factores, podría recibir una condena de dos o tres años. Yo diría que solo tendría que cumplir el 50% en las cárceles estatales. Me parece increíble que no sea un delito más grave", afirmó. Además de mencionar los actos de abuso infantil presuntamente cometidos por Edwards: "Grababa en secreto en video a niños vestidos, pero como haciendo zoom en lugares inapropiados para ellos".

"Encontramos ropa interior infantil completamente nueva. Así que, como pueden ver, la situación fue escalando; en algún momento probablemente se convertiría en un delincuente violento", concluyó el sheriff de la Oficina del Condado de Madera.

Oakhurst consternado

Los residentes de la zona de Oakhurst, en el condado de Madera, afirman que no tenían ni idea de lo que supuestamente estaba ocurriendo y explican que se encuentran realmente consternados con lo sucedido. Además, piden que se mantenga alejado.

De hecho, han sido varios los vecinos que han querido pronunciarse ante lo ocurrido en los medios estadounidenses, expresando que habrían recibido ofertas por parte de Edwards para alquilar la vivienda. En concreto, una de ellas, Amy Gray, confiesa que se libró por poco de haberse quedado en la residencia. "Me ofreció mudarme allí en un momento dado y pagarle el alquiler", dijo a 'Action News'.

La condena de Edwards

Edwards ha sido ingresado en la cárcel del condado de Madera y enfrenta cargos por delitos graves relacionados con la posesión y distribución de drogas y de material de abuso sexual infantil. Se espera que enfrente cargos adicionales, incluyendo invasión de la privacidad, pero están pendientes a medida que la investigación continúa, ya que las autoridades señalan que el caso aún está en sus primeras etapas, con miles de archivos y dispositivos pendientes de analizar en su totalidad.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal, un juez redujo su fianza de 225.000 dólares a 75.000 dólares.

Además, los detectives siguen trabajando para localizar a cualquier huésped que pudiera haber sido víctima durante su estancia vacacional en la vivienda del detenido.

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