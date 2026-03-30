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El Desafío se mantiene imbatible como el programa líder y más visto de la noche del viernes

Marzo ha vuelto a ser un gran mes para el formato, que se mantiene como la opción preferida para la audiencia en la noche de los viernes.

Willy Bárcenas y Roberto Leal, en El Desafío

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El Desafío continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes, logrando un 14,2% de cuota de pantalla y 1,3 millones de espectadores. El formato se mantiene como líder invicto cada semana, superando a sus principales perseguidores por +3,4 y +6,4 puntos.

Además de su sólido liderazgo en cuota, el programa de Antena 3 demuestra su gran capacidad de convocatoria al rozar los 3,6 millones de espectadores únicos en la temporada.

Con estos resultados, Antena 3 continúa otro mes como la televisión líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 19 meses consecutivos de liderazgo absoluto.

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