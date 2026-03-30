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Los vecinos de Azuaga (Badajoz), a golpes por un paso de Semana Santa: "Ha habido cuatro agresiones y una muy grave"

Una procesión en Azuaga ha terminado en pelea. Un grupo de vecinos ha interrumpido la entrada a la Iglesia de uno de los pasos, que ha acabado destrozado.

A golpes por un paso en Semana Santa

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Azuaga (Badajoz) se ha convertido en el escenario de una acalorada pelea por una procesión de Semana Santa. Allí, el Cristo ha terminado dañado y la cruz, rota.

La procesión, que había sido autorizada por el Ayuntamiento, ha sido boicoteada por un grupo de vecinos, que han intentado bloquear su entrada a la Iglesia con cencerros. El motivo: el paso no había recibido la bendición del párroco del pueblo.

Según Roberto Tirado, el dueño del paso, todo el pueblo les está apoyando. "Esto es muy grave, todo el pueblo está con nosotros", afirma, "se ve que solo les vale la aprobación del párroco".

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con varias víctimas, que aseguran que recibieron golpes, cabezazos y amenazas. "A uno de ellos le rompieron la nariz", señala Roberto Tirado.

Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Ahora, el caso está judicializado y los vecinos esperan hacer justicia. ¿Lograrán que los agresores reciban un castigo?

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