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El Hormiguero vuelve a ser líder absoluto y el programa más visto de la noche

El espacio de Antena 3 firma un 13,4% de cuota y 1,7 millones de espectadores, consolidando su dominio en el access prime time y ampliando su ventaja frente a la competencia.

Pablo Motos

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El Hormiguero
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El Hormiguero mantiene su posición de referencia en la televisión. El programa presentado por Pablo Motos registra un 13,4% de share y 1,7 millones de espectadores, situándose de nuevo como el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más.

El formato vuelve a marcar distancias con sus competidores, superando en +2,4 puntos al siguiente programa en su franja, lo que refuerza su sólida posición en el access prime time.

Además, El Hormiguero destaca como el formato con mayor alcance de la televisión, al reunir más de 4 millones de espectadores únicos de media cada día de marzo, confirmando su enorme capacidad de convocatoria.

Con estos resultados, el programa sigue siendo una de las grandes bazas de Antena 3 y un referente indiscutible del entretenimiento diario en televisión.

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