Stella del Carmen y su marido, Alex Gruszynski, regresan a España para apoyar a Antonio Banderas en su gran día

El pasado otoño, Stella del Carmen Banderas elegía España como el escenario idílico para dar el "sí, quiero" a Alex Gruszynski en una romántica boda celebrada en la Abadía Retuerta (Valladolid). Tras aquella celebración, los recién casados han regresado este fin de semana a nuestro país para una cita que esta familia difícilmente se pierde: la Semana Santa.

Antonio Banderas, como fiel embajador de su tierra, ha inculcado a los suyos la importancia de esta festividad, y ya es habitual verlos disfrutar de las procesiones malagueñas con el fervor de un local más.

Stella Banderas, su marido y Nicole Kimpel | Gtres

Apoyo incondicional y gestos de cariño

Este Domingo de Ramos, el actor ha estado en su Málaga natal para protagonizar, un año más, la salida de María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Reales Cofradías Fusionadas. En un día de tantas emociones, Antonio ha contado con el apoyo de su pareja, Nicole Kimpel, y de su hija Stella, que ha acudido acompañada de su marido.

Los "recién casados" se han dejado ver tanto en el balcón como en la Iglesia de San Juan Bautista con una actitud cómplice y cariñosa, demostrando que continúan inmersos en esa atmósfera de luna de miel tras su enlace el pasado año.

Stella Banderas y su marido | Gtres

Un look lleno de básicos y el accesorio imprescindible

Para este Domingo de Ramos, Stella del Carmen ha apostado por un conjunto cómodo, compuesto por básicos de cualquier armario: una camiseta de manga larga de rayas horizontales en blanco y negro y un pantalón fluido negro con un nudo en la cintura muy favorecedor. Como toque de color y tendencia, ha lucido unas bailarinas granates, el calzado estrella de esta primavera 2026. Todo esto lo ha coordinado con unas gafas de sol alargadas y un collar con la imagen de una virgen, un detalle muy acorde a la festividad.

A su lado, Alex Gruszynski ha optado por un look también muy relajado, combinando un pantalón de pinzas negro con una camiseta básica azul, jersey gris de cremallera en el cuello y botas de montaña, ideales para aguantar las largas jornadas a pie de calle.

Stella Banderas, su marido y amigos de la familia | Gtres

Un balcón lleno de invitadas de lujo

Como es tradición, el actor ha alquilado uno de los balcones del Hotel Room Mate Larios para que su familia y amigos sigan de cerca el paso de las cofradías. Este año, el palco de la calle Marqués de Larios ha contado con invitadas de excepción. Además de la familia directa, hemos podido ver a la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de la familia, y a la actriz Angy Fernández, quienes han compartido charlas y han posado para los fotógrafos en las calles malagueñas.