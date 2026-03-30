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Indignación en EEUU: Un agente golpea con una pistola táser a un estudiante en un partido escolar

"¿Qué demonios te pasa?", gritan algunos de los presentes. Sucedió durante un partido de béisbol en Carolina del Sur.

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Un agente golpea con una pistola táser a un estudiante en Carolina del SurRedes

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Un agente de seguridad escolar está siendo investigado en Carolina del Sur (Estados Unidos) tras difundirse un vídeo en el que golpea con una pistola táser a un estudiante durante un partido de béisbol, en un suceso que ha provocado una fuerte reacción entre padres y autoridades.

Las imágenes muestran al agente de la Academia Pee Dee, en el condado de Marion, sujetando al adolescente con una llave de estrangulamiento mientras le golpea en la cabeza con la culata del arma. El estudiante reacciona con gestos de dolor mientras varios padres rodean la escena.

"¿Qué demonios te pasa?", gritan algunos de los presentes. "Acabas de perder tu trabajo, colega", añade otra persona, mientras otro padre advierte: "Vas a perder tu pensión por eso, cariño". En medio de la tensión, el agente, aún sujetando al estudiante, pregunta: "¿Dónde está el otro tipo?".

Investigación

El origen del incidente no está claro, aunque el joven formaría parte del equipo que disputaba el encuentro contra la academia privada Pee Dee. Tras el golpe en la cabeza, el estudiante fue visto frotándose la sien mientras la situación se calmaba y los adultos trataban de rebajar la tensión.

Las autoridades han abierto una investigación: "Hemos remitido el asunto para su investigación. El agente en cuestión ha sido reasignado mientras SLED (Agencia policial del estado de Carolina del Sur) lleva a cabo la investigación", señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Marion a ABC 15 News.

El caso ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza en entornos escolares en Estados Unidos.

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